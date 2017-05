Nach zwei Ehrenrunden über den Fans am Borsigplatz ist Pokalsieger Borussia Dortmund mit einer rund halbstündigen Verspätung in der Heimat gelandet. Der durch einen 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt errungene Pokal stand während des Fluges im Cockpit. "Wir reisen mit Handgepäck", schrieb der BVB unter ein entsprechendes Foto auf dem offiziellen Twitterkanal, der am Sonntag in "Pokalsieger 2017" umgetauft wurde. Auf einem Truck fuhr der BVB-Tross danach durch Dortmund, unter anderem an den Borsigplatz, wo bereits von Sonntagfrüh an mehrere Zehntausend FußballFans auf die Pokalsieger warteten.