Die US-amerikanische Regisseurin Sofia Coppola ist bei den Filmfestspielen in Cannes für ihr Remake des Bürgerkriegsdramas "The Beguiled" ausgezeichnet worden. In diesem Jahr gibt es zwei Preise für das beste Drehbuch: für "The Killing Of A Sacred Dear" und "You Were Never Really Here". Der Preis der vom spanischen Regisseur Pedro Almodovar geleiteten Jury ging an den Film "Loveless" des russischen Regisseurs Andrej Swjaginzew. Die Auszeichnung für den besten Kurzfilm erhielt die chinesische Produktion "A Gentle Night" von Qiu Yang.