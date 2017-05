Die 21-jährige Ära Arsene Wenger beim FC Arsenal geht anscheinend in die Verlängerung. Englischen Medienberichten zufolge soll der 67-jährige Teammanager bei einem Treffen mit Klubbesitzer Stan Kroenke letzte Details seines neuen Zweijahresvertrages geklärt haben. Wenger hatte während der abgelaufenen Saison stark in der Kritik gestanden. Am Ende verpasste er erstmals in seiner Zeit bei den Gunners die Top 4. Damit ist Arsenal nach 19 Jahren in der Champions League erstmals nicht mehr in der Königsklasse vertreten. Am vergangenen Wochenende feierte sein Team den Gewinn des FA-Cups (2:1 gegen Chelsea).