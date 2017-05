Die DHB-Frauen starten mit einem Heimspiel gegen Litauen in die Qualifikation für die EM 2018. Die Partie wird am 27.September (19.30 Uhr) in Oldenburg stattfinden. Danach tritt die Mannschaft von Bundestrainer Michael Biegler am 30.September oder 1.Oktober in der Türkei an. Weiterer Gruppengegner ist Spanien. Die ersten beiden Teams der Vierergruppe qualifizieren sich für die Endrunde, die Ende 2018 in Frankreich ausgetragen wird. Auch der beste Dritte der sieben Gruppen ist dabei. Die 23.Handball-WM der Frauen wird vom 1. bis 17.Dezember 2017 in Deutschland ausgetragen.