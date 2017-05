Borussia Dortmund hat sich nach monatelangen Querelen von seinem Trainer Thomas Tuchel getrennt. Das bestätigte BVB-Chef Hans-Joachim Watzke. Das Verhältnis zwischen Tuchel und Watzke galt als zerrüttet. "Ich bin dankbar für zwei schöne, ereignisreiche und aufregende Jahre. Schade, dass es nicht weitergeht", schrieb Tuchel via Twitter: "Danke an die Fans, an die Mannschaft, an den Staff und an alle, die uns unterstützt haben. Ich wünsche dem BVB alles Gute." Am Samstag hatte der Trainer die Dortmunder in Berlin im Finale gegen Frankfurt (2:1) zum DFB-Pokal-Sieg geführt.