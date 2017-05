Dustin Brown ist bei den French Open in der ersten Runde ausgeschieden. Der 32-Jährige verlor in Paris gegen den französischen Publikumsliebling Gael Monfils klar mit 4:6, 5:7, 0:6. Damit ist das schlechteste deutsche Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren seit neun Jahren perfekt. 2008 hatte in Paris nur Sabine Lisicki die zweite Runde erreicht. Seitdem waren in Melbourne, Paris, Wimbledon oder New York stets mindestens fünf deutsche Tennisprofis in die zweite Runde eingezogen.