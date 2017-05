Die deutsche U20 ist bei der Fußball-WM in Südkorea im Achtelfinale ausgeschieden. Das Team von DFB-Trainer Guido Streichsbier unterlag Sambia nach Verlängerung mit 3:4 (3:3, 1:0). In Jeju traf der Hoffenheimer Philipp Ochs (37.) mit einem sehenswerten Freistoß zur Führung, ehe Emmanuel Banda (50.), Fashion Sakala (68.) und Enock Mwepu (85.) die Afrikaner 3:1 in Führung brachten. Der Mainzer Suat Serdar mit einem Hackentor (89.) und Jonas Arweiler aus der U23 des BVB (90.+4) retteten die DFB-Elf in die Verlängerung, in der Shemmy Mayembe in der 107.Minute Sambia ins Viertelfinale schoss.