Mit Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov an der Spitze haben alle deutschen Herren die erste Runde bei der WM in Düsseldorf überstanden. Lokalmatador Boll spazierte mit 4:0 gegen den Schotten Gavin Rumgay in die Runde der besten 64, Ovtcharov (Hameln/Orenburg) musste beim 4:2 gegen den Tschechen Lubomir Jancarik ein Zwischentief überstehen. Vor rund 3000 Zuschauern zogen auch Patrick Franziska (Saarbrücken), Bastian Steger (Bremen), Ruwen Filus (Fulda) und Ricardo Walther (Bergneustadt) in die nächste Runde ein. Die ZweitrundenPartien finden am Donnerstagnachmittag statt.