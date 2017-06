Der SV Meppen kehrt nach 17 Jahren in die Drittklassigkeit zurück. Das Team aus dem Emsland gewann das Play-off- Rückspiel der Regionalliga gegen Waldhof Mannheim mit 4:3 im Elfmeterschießen. In den 120 Minuten zuvor war wie schon im Hinspiel kein Tor gefallen. Schon im vergangenen Jahr war der Waldhof in den Play-offs gescheitert. Auch die SpVgg Unterhaching steigt in die 3.Liga auf. Dem Ex-Bundesligisten reichte dazu nach dem 3:0-Hinspielsieg ein 2:2 (1:0) bei der SV Elversberg. Den dritten Aufsteiger ermitteln am Donnerstag Carl Zeiss Jena und Viktoria Köln (Hinspiel 3:2 für Jena).