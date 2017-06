Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein darf nach seinem Unfall in Monaco am Sonntag in der kommenden Woche beim Großen Preis von Kanada in Montreal antreten. Das bestätigte der 22-Jährige via Twitter. "Untersuchungen sind alle erledigt. Wir sehen uns in Montreal", schrieb Wehrlein. Demnach erlitt er bei dem Crash im Fürstentum keine ernsthaften Verletzungen. Wehrleins Sauber lag in Monaco in der 60. von 78 Runden auf der linken Seite, ein Reifenstapel klemmte den Kopf des Piloten ein. Anschließend schmerzte die angeschlagene Wirbelsäule. "Ja, ich spüre was", hatte Wehrlein gesagt.