Der kolumbianische Torjäger Radamel Falcao hat seinen Vertrag beim neuen französischen Fußballmeister AS Monaco vorzeitig um zwei Jahre bis 2020 verlängert. Dies gab der Champions-LeagueHalbfinalist am Donnerstag bekannt. Falcao hatte in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend 30 Tore erzielt, 21 davon in der Ligue 1. "Nach dieser unglaublichen Saison wollte ich, dass diese schöne Geschichte weitergeht", sagte der 31-Jährige. Laut Medienberichten hat Falcao, der für seinen bislang bis 2018 laufenden Vertrag pro Jahr 14 Millionen Euro kassiert haben soll, Gehaltseinbußen akzeptiert.