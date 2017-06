Spitzensport abseits von König Fußball am langen Pfingstwochenende im ZDF: ZDF SPORTextra berichtet am Samstag ab 15:15 Uhr von der Tischtennis-WM in Düsseldorf sowie von der Kanu-Slalom-EM in Tacen/Slowenien. Bereits ab 11:15 Uhr können Sie das Achtelfinale der Herren bei der Tischtennis-WM im Live- stream bei zdfsport.de verfolgen. Am Pfingstmontag zeigt zdfsport.de ab 14:30 Uhr das Herren-Finale der Tischtennis-WM im Livestream. ZDF SPORTextra berichtet ab 16:15 Uhr von der Tischtennis-WM und blickt auf die deutschen Turn-Meisterschaften im Mehrkampf in Berlin.