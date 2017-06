Mit 17 Olympiasiegerinnen und gleich fünf Torhüterinnen startet die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in die Vorbereitung auf die EM-Titelverteidigung. Insgesamt 29 Spielerinnen berief Bundestrainerin Steffi Jones in ihren vorläufigen Kader für die Fußball-Europameisterschaft vom 16.Juli bis zum 6. August in den Niederlanden. Ein Sextett aus dieser Gruppe soll am 5.Juli nach insgesamt drei DFB-Lehrgängen noch gestrichen werden. Ihren EMAuftakt bestreitet die deutsche Mannschaft am 17.Juli (20:45 Uhr/ARD) gegen Schweden in Breda.