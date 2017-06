Juventus Turin will beim Champions-League-Endspiel gegen Real Madrid (Sa., 20:25 im ZDF) seine schwarze Final-Serie beenden. "Die Geschichte zählt nicht mehr, wir müssen nicht an die Vergangenheit denken", sagte Trainer Massimiliano Allegri in Cardiff. "Wir sind nicht hier hergekommen, um Cardiff zu besichtigen. Wir sind gekommen, um die Champions League zu gewinnen." Im Gegensatz zu Real Madrid, das alle seine fünf Endspiele in Europas Eliteliga gewann, verlor der italienische Fußball-Rekordmeister vier seine fünf Finals.