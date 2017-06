Real Madrids Trainer Zinedine Zidane lässt sich vor dem Finale der Champions League gegen Juventus Turin am Samstag (ab 20:25 Uhr live im ZDF) nicht in die Karten schauen. Ob der wiedergenesene Waliser Gareth Bale in seiner Heimatstadt von Beginn an auflaufen werde, wollte der Franzose "nicht verraten". Es müsse auch nicht unbedingt Bale oder Isco heißen, "beide können auch zusammenspielen", sagte Zidane. Real-Trainer Massimiliano Allegri hat sich intensiv mit beiden Optionen beschäftigt: "Isco ist weniger vorhersagbar als Bale, aber mit ihm fehlt Real auch Geschwindigkeit".