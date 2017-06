Bundesliga-Profi Arturo Vidal von Rekordmeister Bayern München hat Chiles Fußball-Nationalmannschaft zum 3:0 (1:0)-Testspielsieg gegen Burkina Faso geführt. Der 30-Jährige traf in Santiago de Chile für den Südamerika-Meister in der 10. und 75. Minute, Anyelo Zagal machte mit dem 3:0 alles klar (86.). Chile trifft beim Confederations Cup in Russland im zweiten Gruppenspiel am 22. Juni auf Weltmeister Deutschland. Nationaltrainer Juan Antonio Pizzi hatte auch die beiden früheren Bundesligaprofis Marcelo Diaz (Hamburger SV) und Eduardo Vargas (1899 Hoffenheim) in sein Aufgebot berufen.