Die deutschen Fahrer sind im Qualifying zur Motorrad-WM in Mugello hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Marcel Schrötter sorgte in Italien für das beste deutsche Ergebnis. In der Moto2-Klasse belegte er Rang 13. Sein Dynavolt IntactGP-Teamkollege Sandro Cortese kam auf der Suter nicht über den 17.Platz hinaus. Die Bestzeit fuhr der Spanier Alex Marquez. Ein Sturz bremste Jonas Folger in der MotoGP-WM ein. Er wurde 15. Von der Spitze aus geht Maverick Vinales (ESP) ins Rennen. Schnellster in der Moto3 wurde der spanische Honda-Fahrer Jorge Martin. Philipp Öttl wurde 16.