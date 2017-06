SPANIEN Marca: Die Herren des Universums. Die Legende der Champions League. Real Madrid holt den zwölften Titel gegen Juventus und ist damit das erste Team, dass den Titel zweimal in Folge holt. AS: Real nimmt Juventus in einer historischen zweiten Halbzeit auseinander. Die Italiener verschwanden nach der Halbzeit von der Bildfläche. Historisches Double der Weißen. Real ist in der Champions League unzerstörbar. El Pais: Real betritt ein neues, goldenes Zeitalter. Cristiano frisst Juve auf.