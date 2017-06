Olympiasiegerin Ding Ning hat bei der Tischtennis-WM in Düsseldorf ihren dritten Titel im Damen-Einzel gewonnen. Die Weltranglistenerste setzte sich im chinesischen Finale gegen ihre Landsfrau Zhu Yuling 4:2 durch. Bereits 2011 in Rotterdam und 2015 in Suzhou hatte die 26-Jährige Gold geholt. Bronze ging an Asienmeisterin Miu Hirano aus Japan und die Weltranglistenzweite Liu Shiwen (China). Es war in diesem Wettbewerb das zwölfte chinesische Duell in Folge, in den vergangenen 40 Jahren gewann mit der Südkoreanerin Hyun Junghwa nur 1993 keine Chinesin Gold.