Carina Witthöft ist bei den French Open als letzte deutsche Tennisspielerin ausgeschieden. Die 22 Jahre alte Hamburgerin verlor in Paris in der dritten Runde gegen die an Nummer zwei gesetzte Tschechin Karolina Pliskova mit 5:7, 1:6. Die Partie war am Samstag wegen Regens um einen Tag verschoben worden. Witthöft hielt gegen die US-Open-Finalistin nur im ersten Durchgang mit, danach ging ihr etwas die Kraft aus. Nach 70 Minuten verwandelte die Tschechin ihren ersten Matchball. Damit sind in Paris alle 13 deutschen Tennisprofis ausgeschieden.