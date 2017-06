Mit dem Treffen seines Perspektivteams am Düsseldorfer Flughafen startet Bundestrainer Joachim Löw am Montag um 10 Uhr ins sportliche Abenteuer Confederations Cup. Nach der Zusammenkunft der Nationalmannschaft erfolgt direkt die Weiterreise nach Kopenhagen, wo es am Dienstag (ab 20:15 Uhr live im ZDF) zum Testspiel gegen Dänemark kommt. Die Neuauflage des EM-Endspiels von 1992 dient Löw ebenso zur Vorbereitung auf den Confed Cup wie das WM-Quali- Spiel am kommenden Samstag in Nürnberg gegen San Marino. Löw verzichtet bei dem am 17.Juni beginnenden Turnier in Russland auf zahlreiche Top-Spieler.