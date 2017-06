Timo Werner von Vizemeister RB Leipzig hat seine Teilnahme am Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag (20:45 Uhr/live im ZDF) in Kopenhagen gegen Dänemark aufgrund von Magen-Darm-Beschwerden abgesagt. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Allerdings soll der Angreifer in den nächsten Tagen zum Kader von Bundestrainer Joachim Löw stoßen. Am Samstag bestreitet der Weltmeister in Nürnberg das WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino. Anschließend steht der Confed Cup in Russland auf dem Programm.