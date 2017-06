Lukas Dauser ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden und hat am Montag nach spannender Aufholjagd erstmals den Turn-Meistertitel im Mehrkampf geholt. Trotz Patzern am Pauschenpferd und am Reck setzte sich der Wahl-Berliner bei seinem Heimspiel im Rahmen des Internationalen Deutschen Turnfestes vor 6000 Zuschauern mit 81,75 Punkten knapp vor seinem Trainingsgefährten Philipp Herder (81,70) durch. Seine Stärken spielte Dauser vor allem am Boden und am Barren aus, an dem er vor sechs Wochen Vize-Europameister geworden war.