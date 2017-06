Fans von GIFs kommen nicht nur im Internet auf ihre Kosten. Nun zeigt auch das "Museum of the Moving Image" in New York die animierten Bilder - in einem Fahrstuhl. "Das GIF ist heute wichtige Stätte kulturellen und künstlerischen Ausdrucks", schreibt das Museum. Ein Jahr lang werden an Wänden und der Decke des Aufzugs GIFs von sechs verschiedenen Künstlern zu sehen sein. In einem GIF wird wie bei einem kurzen Video eine Reihe von Bildern abgespielt. Die Kurzclips werden in Chats dazu benutzt, Aussagen mit einem Bild zu teilen, statt mit einem Text.