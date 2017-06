Die Olympiadritte Sophie Scheder hat wegen ihrer Operation an der Patellasehne im linken Knie Ende März die nacholympische Turnsaison abgehakt. "Olympia 2020 in Tokio ist mein großes Ziel. Da darf ich mir in der Reha keine Fehler erlauben", sagte die 20-Jährige beim Turnfest-Forum in Berlin. Damit wird die Chemnitzerin, die in Rio de Janeiro am Stufenbarren die Bronzemedaille gewonnen hatte, weder bei der WM im Oktober in Montreal noch beim Weltcup-Turnier im November in Cottbus an die Geräte gehen. Wahrscheinlich findet das Comeback der Sportsoldatin beim DTB-Pokal im März 2018 statt.