Die Ukraine hat sich bei ihrer Generalprobe für das WM-Qualifikationsspiel am Sonntag in Finnland blamiert. Der EM- Co-Gastgeber von 2012 unterlag auf neutralem Platz im österreichischen Graz Fußball-Zwerg Malta mit 0:1 (0:1). Zach Muscat erzielte in der 14.Minute den Siegtreffer für den Außenseiter, der in der Gruppe F seine bisherigen fünf Spiele alle verloren hat. Für Malta war es der erste Sieg in einem Länderspiel seit knapp zwei Jahren. Die Ukraine belegt in der Gruppe I Platz drei und muss um die Teilnahme an der WM-Endrunde 2018 in Russland bangen.