Die DFB-Elf ist im Testspiel in Dänemark ohne zahlreiche Stars nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Joshua Kimmich verhinderte mit seinem Tor per Fallrückzieher in der 88.Minute die erste Niederlage für den Weltmeister in dieser Saison. Vor 15.488 Zuschauern in Kopenhagen hatte Christian Eriksen die Gastgeber nach einem Fehler von Antonio Rüdiger in Führung geschossen (18.). Am Samstag steht für die DFB-Auswahl in Nürnberg das WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino an. Der Confederations Cup in Russland beginnt für die DFB-Elf am 19.Juni mit der Partie gegen Australien in Sotschi.