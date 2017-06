Mittelfeldspieler Shinji Kagawa von Borussia Dortmund hat sich bei einem Länderspieleinsatz für die japanische Nationalmannschaft eine Schulterverletzung zugezogen. Der Offensivspieler musste beim 1:1 (0:0) gegen Syrien bereits in der zehnten Minute ausgewechselt werden. Aller Voraussicht nach fällt Kagawa wegen seiner Blessur an der linken Schulter für das WM-Qualifikationsspiel am Dienstag im Irak aus. In Tokio waren die Gäste vier Minuten nach der Pause durch Mardik Mardikian in Führung gegangen, Yasuyuki Konno traf in der 58.Minute für Japan zum Ausgleich.