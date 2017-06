Box-Star Wladimir Klitschko (41) will "in etwa zwei Wochen" über seine sportliche Zukunft und einen möglichen Rückkampf gegen Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua (27) entscheiden. "Ich habe die Zeit, und ich nehme mir die Zeit, bis ich ankündige, was ich tue, was mein nächster Schritt ist", sagte Klitschko am Mittwoch in Hamburg: "Aber heute wird es nicht passieren." Klitschko vermied es, eine Prognose abzugeben, ob er seine Karriere beendet oder noch einmal in den Ring steigt. Klitschko hatte Ende April in London durch technischen K.o. in der elften Runde gegen Joshua verloren.