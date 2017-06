Italiens Fußball-Nationalmanschaft hat sich in einem Testspiel gegen Uruguay verdient mit 3:0 (1:0) durchgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Giampiero Ventura ging am Mittwochabend in Nizza der 7.Minute durch ein Eigentor von Jose Giminez von Atletico Madrid in Führung. Inter-Mailand-Profi Eder (82.) und Daniele De Rossi (90.+2) machten den Sieg für den viermaligen Weltmeister perfekt. Torhüter Fernando Muslera von Galatasaray Istanbul verhinderte eine noch höhere Niederlage der Südamerikaner. Uruguay hatte am vorigen Sonntag bereits 1:3 in Irland verloren.