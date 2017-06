Der deutsche Mehrkampfmeister Lukas Dauser muss nach seiner schweren Verletzung im Ringe-Finale der Turn-Meisterschaften in Berlin am Knie operiert werden. Riss des vorderen Kreuzbandes und Schaden am Außenmeniskus lautet die Diagnose der Mediziner nach der MRT-Untersuchung des derzeit besten deutschen Turners. Dauser wird nun in der kommenden Woche in München am Knie operiert und muss die Teilnahme an den Weltmeisterschaften im Oktober in Montreal abschreiben. "Das ist natürlich schade. Aber ich werde weiter kämpfen", verkündete Dau- ser.