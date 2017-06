Der VfL Osnabrück muss in seinem ersten Heimspiel in der neuen Saison in der 3. Liga auf zahlreiche Zuschauer verzichten. Zudem muss der Klub wegen Vergehens seiner Fans 11.000 Euro Strafe zahlen. Das entschied das DFB-Sportgericht nach einer mündlichen Verhandlung. Das Gremium änderte damit ein vorangegangenes Einzelrichterurteil vom 4.Mai. "Wegen unsportlichen Verhaltens der eigenen Anhänger in zwei Fällen wird die Zuschauerzahl in der Ostkurve beim ersten Heimspiel der neuen Runde in der 3. Liga auf 2500 begrenzt", hieß es in einer DFB-Mitteilung.