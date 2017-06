Die Salomonen haben in der WM-Qualifikation Ozeaniens einen wichtigen Erfolg gefeiert und dürfen auf die erstmalige Teilnahme an einer Fußball-WM hoffen. Nach dem 3:2 (2:0)-Sieg über Papua-Neuguinea fehlt der Mannschaft noch ein Punkt um sich den Sieg in Ozeanien- Gruppe B zu sichern. Der Gruppensieger tritt im September in Ausscheidungsspielen gegen Neuseeland an, das die Gruppe A für sich entschieden hat. Der Sieger der Ausscheidungsspiele spielt dann in den Playoffs gegen den Fünften der Südamerika-Qualifikation um ein Ticket für die WM 2018 in Russland.