Erfolgreicher Einstand für Argentiniens neuen Nationaltrainer Jorge Sampaoli: In einem Testspiel in Melbourne besiegte die Mannschaft um Superstar Lionel Messi den Erzrivalen Brasilien mit 1:0 (1:0). Den Siegtreffer erzielte Gabriel Mercado von Sampaolis Ex-Klub FC Sevilla. Ernst wird es für den Coach und den in der WM-Qualifikation schwächelnden Vize-Weltmeister am 31.August. Dann steht in Uruguay das erste von vier Endspielen um einen direkten Platz bei der WM 2018 in Russland auf dem Programm. Momentan belegen die Argentinier in der Südamerika-Qualifikation nur Rang fünf.