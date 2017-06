Vor dem Confederations Cup in Russland muss die deutsche Nationalmannschaft noch eine lästige Pflichtaufgabe in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 erledigen. Am Samstag empfängt der Tabellenführer der Gruppe C in Nürnberg San Marino (20:45 Uhr/RTL). Gegen den Fußballzwerg werden viele Plätze im Stadion unbesetzt bleiben. "San Marino ist nicht so reizvoll wie Spiele gegen große Nationen", sagte Jonas Hector. Die rund 30.000 erwarteten Fans sollen ihr Kommen aber nicht bereuen. "Man will nicht nur gewinnen, sondern effektiv die Torchancen nutzen", sagte Manager Oliver Bierhoff.