Marco Kutscher hat die erste Teilprüfung bei den deutschen Meisterschaften in Balve gewonnen. Der Springreiter blieb in den ersten beiden Runden mit Chaccorina ohne Fehler und ritt die beste Zeit. Gute Chancen vor dem zweiten Teil am Sonntag haben noch zwei Reiter, die ebenfalls zwei Null-Runden schafften: Christian Kukuk mit Colestus und Philipp Makowei mit Chelsea. In der Dressur setzte sich Isabell Werth mit ihrem Wallach Emilio klar durch. Werth siegte mit 82,060 Prozent. Der Grand Prix ist die Qualifikation für die Special-Prüfung am Samstag, in welcher der erste Titel vergeben wird.