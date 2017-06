Die Schweizer hat mit einem glanzlosen 2:0 (1:0) auf den Färöer Inseln einen weiteren Schritt in Richtung WM-Qualifikation gemacht. Bei noch drei verbleibenden Spielen in der Gruppe B liegen die Eidgenossen auf dem Weg zur WM 2018 in Russland drei Punkte vor den Portugiesen. Portugal feierte in Lettland einen 3:0 (1:0)-Pflichtsieg. Cristiano Ronaldo (41./63.) schoss die ersten beiden Tore, Andre Silva (67.) legte nach. Der deutsche Trainer Bernd Storck blamierte sich mit der ungarischen Nationalmannschaft mit einem 0:1 (0:1) in Andorra.