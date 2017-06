MotoGP-Weltmeister Marc Marquez hat seinen Mechanikern vor dem Großen Preis von Katalonien keine Ruhepause gegönnt. Der Spanier stürzte in Barcelona am Samstag gleich viermal, hielt den Schaden abgesehen vom Material aber in Grenzen. Marquez belegte im Qualifying den vierten Platz und darf bei seinem Heimrennen aus Reihe zwei starten. Der 24-Jährige kam am Vormittag im dritten freien Training zu Fall, im vierten ebenfalls und danach noch zweimal im Qualifying 2. Der Katalane aus Cervera ist in der WM-Gesamtwertung Vierter. Die Pole eroberte sein spanischer Honda-Teamkollege Dani Pedrosa.