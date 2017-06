Bei einem schweren Busunglück in Simabwe sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Das Unglück ereignete sich im Gebiet von Nyamakate nahe der sambischen Grenze. In dem Bus waren 67 Insassen. Schwere Busunglücke sind in Simbabwe nicht selten. Viele Fahrer halten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, zudem sind Fahrzeuge und Straßen oft in schlechtem Zustand.