Tschechien hat im Kampf um einen Platz in der Playoffrunde zur Fußball-WM einen Dämpfer hinnehmen müssen. In der von Weltmeister Deutschland klar angeführten Qualifikationsgruppe C mussten sich die Tschechen mit einem 1:1 (1:0) in Norwegen begnügen. Als Dritter liegt das Team von Trainer Karel Jarolim mit nun neun Punkten bereits vier Zähler hinter Nordirland, das zuvor 1:0 in Aserbaidschan gewonnen hatte. Dank Robert Lewandowski liegt Polen in Gruppe E klar auf Endrundenkurs. Der Stürmerstar von Bayern München erzielte beim 3:1 gegen das von Christoph Daum trainierte Rumänien alle drei Tore.