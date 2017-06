Kugelstoßer David Storl kommt zwei Monate vor der Leichtathletik-WM in London (4. bis 13.August) immer besser in Form. Nachdem der 26-Jährige am Freitagabend mit 21,31 m in Osterode eine neue Saisonbestleistung gestoßen hatte, legte Storl am Samstag in Stettin noch einmal 21,18 m nach und schlug dabei auch den polnischen Hallen-Europameister Konrad Bukowiecki. Mit seinen 21,31 m liegt Storl derzeit auf Rang neun in der Welt. Am vorherigen Freitag hatte Storl in Schönebeck mit 21,06 m erstmals in dieser Saison die 21-Meter-Marke geknackt.