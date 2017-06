In der Formel E herrscht Chancengleichheit - aber nur fast. Worin der feine Unterschied liegt, erklärt Nick Heidfeld, der am Samstag in Berlin zum vierten Mal in der Saison aufs Podest gefahren ist. "Chassis und Aerodynamik und Batterien sind zwar gleich", so Heidfeld im ZDF-Interview, "aber wir können den E-Motor, den Inverter und das Getriebe auf Effizienz trimmen." Tendenziell mache also das fahrerische Können den Unterschied, "aber auch technische Kleinigkeiten entscheiden". Die SPORTreportage (17:10 Uhr) berichtet heute über Motorsport der Zukunft und über den zweiten Lauf der Formel E.