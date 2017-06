Nach seinem zehnten French-Open-Titel hat sich der Spanier Rafael Nadal in der Weltrangliste auf den zweiten Platz verbessert. Vor Nadal liegt nur noch der Brite Andy Murray, der in Paris im Halbfinale an Nadals Finalgegner Stan Wawrinka gescheitert war. Nadal hatte sich im Endspiel gegen Wawrinka in drei Sätzen durchgesetzt und damit als erster Spieler seit Einführung des Profitennis ein und und dasselbe Grand-SlamTurnier zum zehnten Mal gewonnen. Bei den Damen führt nach wie vor Angelique Kerber das Ranking an, auch wenn die Kielerin in Paris bereits in der ersten Runde gescheitert war.