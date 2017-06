Die Hollywoodstars Bette Midler und Kevin Kline haben in New York den Tony Award gewonnen. Bei der Verleihung des wichtigsten Theaterpreises der Welt am Sonntagabend gewann Midler die Auszeichnung als beste Schauspielerin in einem Musical für die Titelrolle in "Hello Dolly". Kline wurde als bester Schauspieler in einem Theaterstück für "Present Laughter" geehrt. Der Hauptpreis für das beste neue Musical am Broadway ging an "Dear Evan Hansen", ein Pop-Drama über einen Selbstmord an einer Highschool.