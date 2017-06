Die fünfmalige Schwimm-Olympiasiegerin Missy Franklin verzichtet nach zwei Schulteroperationen auf die Teilnahme an den Weltmeisterschaften in Budapest (14. bis 30.Juli). Die Amerikanerin meldete nicht für die US-Meisterschaften in zwei Wochen in Indianapolis, bei der die WMTickets vergeben werden. "Ich brauche diese Schultern noch lange", sagte Franklin, "deshalb will ich nichts überstürzen. Es ist gut, mit meinem eigenen Tempo ins Becken zurückzukehren." Die 22-Jährige hatte sich im Winter Operationen an beiden Schultern wegen Schleimbeutelentzündungen unterziehen müssen.