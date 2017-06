Rafael Nadal hat auf Anraten seiner Ärzte die Teilnahme am Rasenturnier in Queens abgesagt. Der Spanier hatte am Sonntag zum zehnten Mal die French Open gewonnen. "Mein Körper braucht Erholung, wenn ich für Wimbledon bereit sein will", erklärte Nadal. Die Veranstaltung in Queens ist eines der Vorbereitungsturniere für den Rasen-Klassiker in Wimbledon und beginnt am kommenden Montag. "Ich bin traurig, dass ich diese Entscheidung treffen muss, weil ich Queens liebe, das Turnier 2008 gewonnen habe und immer, wenn ich in Wimbledon ins Finale kam, vorher in Queens gespielt hatte", sagte Nadal.