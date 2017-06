Die Verantwortlichen der deutschen Triathlon-Langstrecken-Klassiker in Frankfurt und Roth haben sich auf eine Terminabsprache für ihre Rennen in zwei Jahren geeinigt. Der Ironman in Frankfurt, zugleich die EM, wird am 30.Juni 2019 stattfinden. Eine Woche später wird in Roth am 7.Juli gestartet. In der Vergangenheit wurden die beiden Rennen am selben Tag ausgetragen. So auch in diesem Jahr, wenn es am 9.Juli in Frankfurt um Qualifikation für Hawaii geht, und gleichzeitig die Challenge Roth stattfindet. 2018 wollen die Veranstalter in Roth ihr Rennen am ersten Juli-Wochenende abhalten.