Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat erstmals nach ihrer Ankunft im EM-Quartier in Krakau trainiert. Dutzende Zuschauer verfolgten die öffentliche Einheit am Mittwochnachmittag. Bis auf den leicht erkälteten Mittelfeldspieler Max Meyer nahmen alle Profis aus dem 23-köpfigen Aufgebot von Nationaltrainer Stefan Kuntz an der Einheit teil. Die Nachwuchs-Fußballer waren am Mittwochmittag in Krakau gelandet und hatten ihr Quartier in der Nähe der Stadt bezogen. Das Turnier beginnt am Freitag und endet am 30. Juni, die DFB-Auswahl startet am Sonntag gegen Tschechien in die EM (live im ZDF ab 17:45 Uhr).