Bei der U21-EM in Polen ist im Falle einer Verlängerung eine vierte Einwechslung möglich. Dies sei eine von zwei Neuerungen, die bei dem JuniorenTurnier getestet werde, teilte die Europäische Fußball-Union mit. Die vierte Auswechslung in der Verlängerung wurde auch bereits in der abgelaufenen Saison im DFB-Pokal erprobt. Als zweite Neuerung können die Schiedsrichter bei der EM in Polen Spielern oder Betreuern, die nicht auf dem Platz stehen, Gelbe und Rote Karten zeigen. Die U21-EM in Polen beginnt am Freitag. Das DFB-Team startet am Sonntag gegen Tschechien in das Turnier.