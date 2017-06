Als letzter der acht Teilnehmer des Confederations Cups ist Deutschlands Auftaktgegner Australien in Russland eingetroffen. Rund eine Stunde nach der Ankunft des Teams von Bundestrainer Joachim Löw in Sotschi landeten auch die Socceroos am frühen Donnerstagnachmittag in Moskau. Von dort stand die letzte Etappe des 26-Stunden-Trips von Melbourne via Dubai und Moskau nach Sotschi an. Der Asienmeister trifft am Montag (17 Uhr live im ZDF) auf den Weltmeister. Danach bekommt es Australien in der Gruppenphase des Confed Cups noch mit Kamerun und Chile zu tun.